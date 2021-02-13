بولندا تعلن اكتشاف سلالة كورونا في مزرعة لحيوان المنك يمكن أن تنتقل للبشر

2021/02/13 | 17:26 - المصدر: بغداد اليوم

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قالت وزارة الزراعة البولندية، السبت، إن سلالة من فيروس كورونا اكتُشفت في حيوان المنك بمزرعة في شمال البلاد يمكن أن تنتقل إلى البشر والعكس.وظهر مرض كوفيد-19 في حيوان المنك بمقاطعة كارتوزي أواخر الشهر الماضي، وقال مسؤلو الزراعة إن هذه أول حالة من نوعها في بولندا، مما أثار مخاوف من إجراءات إعدام مكلفة في قطاع يشمل أكثر من 350 مزرعة في البلاد.وقالت الوزارة في بيان "تشير البيانات الواردة من دائرة التفتيش الصحي الرئيسية وتجارب العام الماضي في الدنمارك وهولندا بوضوح إلى أن الأمر ينطبق أيضاً على بولندا، هذا الفيروس يمكنه الانتقال من المنك إلى البشر والعكس صحيح".وصدرت أوامر بإعدام قطيع المنك بالكامل في الدنمارك، أي نحو 17 مليوناً من حيوان المنك، في أوائل نوفمبر، بعد ظهور بؤر لفيروس كورونا في مئات المزارع واكتشاف إصابة أشخاص بسلالات متحورة من الفيروس.

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