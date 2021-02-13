العراق..ضبط عبوات ناسفة في الانبار

2021/02/13 | 17:26 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، عن ضبط كدس للعبوات الناسفة جنوب ناحية كبيسة في الانبار....

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