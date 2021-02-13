2021/02/13 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | زلزال بقوة 7،1 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة فوكوشيما اليابانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | زلزال بقوة 7،1 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة فوكوشيما اليابانية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | زلزال بقوة 7،1 درجة على مقياس ريختر يضرب مدينة فوكوشيما اليابانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).