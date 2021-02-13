بالأرقام.. تقرير دولي ينتقد الموازنة العراقية الحالية

2021/02/13 | 17:29 - المصدر: قناة التغيير

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بالأرقام ..



تقرير دولي ينتقد الموازنة العراقية المقترحة حاليا

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