2021/02/13 | 17:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني في واقعة مثيرة، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الجمعة، مع مقاطع فيديو لأهل قرية اللشت بمحافظة الجيزة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، وهم يحتفلون فيها بعودة أيمن عزت السلطان إلى أهله، بعدما فقدته أسرته منذ 20 عامًا.ولأكثر من 20 عامًا اتشحت خلالهم الأم بالسواد، لا تعرف راحة البال، ولا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فقدته أمه قبل 20 عاماً..



ودردشة بالقطار تفك اللغز وتجمع الشمل! المركز الخبري الوطني.

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