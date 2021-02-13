زلزال مدمر يضرب اليابان

2021/02/13 | 17:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات على مقياس ريختر، السبت، مدينة فوكوشيما اليابانية.وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيونية اليابانية “إن.إتش.كيه”، إن “زلزالا بلغت قوته المبدئية تبلغ 7.1 درجة هز فوكوشيما بما في ذلك العاصمة طوكيو”.ولم ترد أنباء فورية عن وقوع أضرار أو خطر حدوث موجات مد عملاقة ناجمة عن الزلزال.

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