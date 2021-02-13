2021/02/13 | 17:35 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة التربية عن موعد اعلان تفاصيل اغلاق المدارس بعد قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية.وذكر مصدر مطلع في تصريح صحفي، ان” وزارة التربية تعقد يوم غد الاحد اجتماع لإعلان التفاصيل بعد قرارات اللجنة العليا”.وكان مصدر رفيع في وزارة الصحة كشف، عن قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة تضمن ان يكون التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والاهلية الكترونياً من يوم 18 شباط باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية تكشف موعد إعلان تفاصيل اغلاق المدارس عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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