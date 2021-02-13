2021/02/13 | 17:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/دهوك..

حذر مصدر أمني، السبت، من عملية تركية مرتقبة على خلفية جولات القيادات العسكرية التركية قرب المناطق الحدودية بين البلدين.

وقال المصدر لوكالة /المعلومة/ إن “القوات التركية بدأت بالتحرك في مناطق المحمودية وفيشخابور والعمليات العسكرية الأخيرة، من أجل إفساح المجال للتقدم نحو مناطق جبل سنجار وناحية سنوني بالقرب من قضاء سنجار، حيث يقول الجيش التركي أنها مناطق تواجد حزب العمال هناك”.

وأضاف أن “ الحشد الشعبي عزز مناطق تواجده في مناطق دوميز والحاتمية وجبل سنجار استعدادا لأي طارئ في تلك المناطق”.

وجال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ورئيس الأركان يشار غولر، وعدد من قادة الجيش التركي، في وقت سابق من اليوم السبت، على الوحدات العسكرية في ولاية شرناق على الحدود مع شمال العراق.

وكان الجيش التركي قد بدأ قبل يومين عمليات واسعة في مناطق جبل كاره بمحافظة دهوك، واسفرت عن نزوح المئات من المواطنين، نتيجة تركهم لمناطقهم.



انتهى/25ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من عملية عسكرية تركية في العراق بعد تحركات وزير دفاعها) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من عملية عسكرية تركية في العراق بعد تحركات وزير دفاعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).