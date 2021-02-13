الكاظمي يؤكد مُضي الحكومة بخطوات محاربة الفساد رغم الضغوطات

2021/02/13 | 18:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،

السبت، مُضي الحكومة بخطوات محاربة

الفساد رغم الضغوطات التي وصفها

بـ"الكبيرة".

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن "رئيس

مجلس الوزراء استقبل، اليوم السبت،

سفراء دول مجموعة ال

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