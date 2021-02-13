بدء المباحثات العراقية الأردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي

2021/02/13 | 18:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ إنطلقت في عمان، اليوم السبت، المباحثات العراقية الأردنية برئاسة وزير الصناعة والمعادن، منهل عزيز الخباز، ونظيرته وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها علي، لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وذكرت وكالة الانباء الاردنية “بترا”، ان “الوزيرين، بحثا في مستهل الاجتماعات التي حضرها أمين عام الوزارة يوسف الشمالي والسفير العراقي في عمان حيدر العذاري، وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين، “آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة والاتفاقات الموقعة”.وتأتي زيارة الوفد العراقي إلى المملكة “متابعة لزيارة رئيس الوزراء بشر الخصاونة والفريق الوزاري إلى بغداد أخيرا لبحث مجالات التعاون التجاري والاقتصادي، ومشاريع التكامل التي يجري العمل عليها […]

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