مَن هو الرجل السوبر الذي أصبح رئيساً لوزراء إيطاليا في ظل أزمة كوفيد؟

2021/02/13 | 18:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- روما-(أ ف ب) – بات رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراغي رسميا السبت رئيسا للوزراء في إيطاليا التي تواجه أزمة ناجمة عن وباء كوفيد وركودا اقتصاديا حادا.وجاء تعيين خبير الاقتصاد البالغ 73 عاما والملقّب بـ”سوبر ماريو” (أي ماريو الخارق نسبة إلى لعبة الفيديو الشهيرة) في ختام أسابيع من عدم الاستقرار السياسي في […]

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