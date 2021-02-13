الحلبوسي يؤكد على ضرورة إنجاز المشاريع المتلكئة في المدن المحررة وباقي المحافظات

2021/02/13 | 18:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، على ضرورة إكمال إنجاز المشاريع الحيوية المتلكئة، ومنها مشاريع الجسور في المدن المحررة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم السبت، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة نازنين محمد وسو”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث خطط الوزارة للفترة المقبلة، حيث استعرض عدداً من المشاريع التي تخص قطاع الإسكان والبلديات في البلاد”.

وأكد رئيس مجلس النواب، خلال اللقاء، على “ضرورة إكمال إنجاز المشاريع الحيوية المتلكئة، ومنها مشاريع الجسور في المدن المحررة، ومشاريع الماء والصرف الصحي في عموم محافظات العراق، والتي لم تنجز طوال السنوات السابقة.

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