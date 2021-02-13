2021/02/13 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلبوسي ووزيرة الإعمار يؤكدان ضرورة إكمال انجاز المشاريع المتلكئة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي ووزيرة الإعمار يؤكدان ضرورة إكمال انجاز المشاريع المتلكئة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي ووزيرة الإعمار يؤكدان ضرورة إكمال انجاز المشاريع المتلكئة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).