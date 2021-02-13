2021/02/13 | 18:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني انطلقت في عمان، اليوم السبت، المباحثات العراقية الأردنية برئاسة ووزير الصناعة والمعادن العراقي، منهل عزيز الخباز، ووزير الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، مها علي، تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية.وبحث الوزيران، في مستهل الاجتماعات التي حضرها أمين عام الوزارة يوسف الشمالي والسفير العراقي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق المباحثات العراقية الأردنية لتعزيز التعاون الاقتصادي المركز الخبري الوطني.

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