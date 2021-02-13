اللجنة العليا تعيد فرض حظر التجوال الجزئي بعد ارتفاع الإصابات بكورونا

2021/02/13 | 18:20 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق، اليوم السبت، إعادة فرض حظر التجوال الجزئي بعد ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.وسيبدأ فرض حظر التجوال وفقا لقرار اللجنة، من الثامنة مساء إلى الخامسة صباحا، بدءا من الثامن عشر من الشهر الحالي ولمدة أسبوعين.وقررت اللجنة استثناء ملاكات وزارة الصحة والقوات …

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