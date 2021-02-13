السليمانية.. ندوة بذكرى استشهاد محمد باقر الحكيم

2021/02/13 | 18:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تقام في السليمانية ندوة لاستذكار شهادة السيد اية الله العظمي محمد باقر الحكيم.

الندوة يتم تنظيمها من قبل آل الحكيم في تمام الساعة الثانية من مساء يوم السبت الموافق 2021/2/20 من قبل آل الحكيم، في قاعة قصر الفن وسط السليمانية، في مناسبة مرور الذكرى الـ 18 على استشهاد اية الله محمد باقر الحكيم.

وكان لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني ، قد وجه في وقت سابق من اليوم السبت برقية الى السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، بمناسبة الذكرى الـ18 لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم على يد الارهاب.

وجاء في برقية لاهور شيخ جنكي: تمر 18 عاما على استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم على يد الإرهاب، الا انه يوم بعد يوم تتجسد وبشكل أكبر المكانة التأريخية والفراغ الذي تركه هذا الرجل الشامخ، في السوح الدينية والسياسية والوطنية للبلاد.



دون أدنى شك، لو كان هذا الصديق العتيد لمام جلال، على قيد الحياة، لكان للعراق مستقبلاً أكثر إزدهاراً وأكثر إستحقاقاً.



ان اعداء العراق الجديد حين سفكوا دم شهيد المحراب، لم يكن مصادفة، اذ انهم استهدفوا وحدة الصف والوئام وإستقلال العراق.

وكذلك وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، وقت سابق من اليوم السبت، برقية الى السيد عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني، بمناسبة الذكرى الـ 18 لاستشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم على يد الارهاب.

وجاء في برقية طالباني: في كل عام وفي مثل هذا اليوم نستذكر تاریخ نضال شهيد المحراب الذي كرس جُل حياته لمقارعة الطُغيان والدكتاتورية وتَحقيق العدالةِ والحرية لجميع مكونات الشعب العراقي بٲطيافه المختلفة.

لقد كان إستشهاد الفقيد فاجعة كبيرة حلت بالعراق الجديد مع بدايات بزوغ فجر الحرية وكان الفقيد قريباً من الرئيس الراحل جلال طالباني وصديقاً وفياً للشعب الكوردي علی نهج آل الحكيم الكرام و عبر الرئيس الراحل عن عمق حزنه وٲسفه لرحيل هذا القائد الملهم في ٲكثر من مناسبة لما تركه من ٲثر كبير و فراغ في الساحة السياسية والدينية العراقية.

PUKmedia خاص

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