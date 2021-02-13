2021/02/13 | 18:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد البرلماني لقمان ورتي عضو لجنة شؤون الصحة في برلمان كوردستان، يوم السبت، فرض حظر التجوال باقليم كوردستان اسوة بمحافظات وسط وجنوب العراق.

وكانت اللجنة العليا للصحة والسلامة قد اعلنت اليوم، عن فرض حظر للتجول من الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا، ضمن اجراءات وقائية ضد كورونا تشمل اغلاق المساجد ومنع اقامة مجالس العزاء وحفلات الافراح وبدء الدراسة الالكترونية في المدارس والجامعات ابتداء يوم الخميس المقبل ولمدة اسبوعين.

وقال البرلماني لقمان ورتي عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في برلمان كوردستان لـPUKmedia: ان الاوضاع الصحية في اقليم كوردستان لم تصل الى مرحلة تستوجب فرض حظر التجوال، موضحا، ان الوضع الصحي في مواجهة كورونا مازال تحت السيطرة.

واضاف: ان اللجنة تتابع عن كثب المستجدات الصحية خاصة اجراءات مكافحة فايروس كورونا، مشيرا الى ان لجنة تقييم الاوضاع ستلتئم في 23 شباط الجاري لحسم استمرار الدوام الرسمي او اي قرار يصب لصالح مواطني كوردستان.

وبصدد قرار بغداد حول بدء حظر التجوال الجزئي ابتداء من يوم الخميس المقبل، وليس اليوم او غدا، قال البرلماني ورتي لـPUKmedia: ان تحديد يوم الخميس ربما يأتي لاسباب دوام المدارس ، وهو قد يناسب جميع المؤسسات والدوائر الاتحادية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كوردستان يستبعد فرض حظر التجوال ضد كورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كوردستان يستبعد فرض حظر التجوال ضد كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).