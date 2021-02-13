إيران تعلن وقوع انفجار كبير بالقرب من حدودها

2021/02/13 | 18:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وقع ظهر السبت، انفجار كبير في جمرك اسلام قلعة الافغاني المحاذي لمنفذ دوغارون الايراني، جراء انفجار شاحنة لنقل الغاز داخل الاراضي الافغانية، فيما قامت السلطات الإيرانية باخلاء المنطقة وتعطيل الحدود بين البلدين حتى إشعار آخر.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية اليوم، (13 شباط 2021)، عن المتحدث باسم جمارك دوغارون في مدينة تايباد الايرانية شرقي محافظة خراسان الرضوية، روح الله لطيفي، قوله ان "شاحنة لنقل الغاز انفجرت عند الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي في جمارك اسلام قلعة داخل الاراضي الافغانية".

وأوضح لطيفي، بأن "ادارة جمارك دوغارون قامت باخلاء الحدود المشتركة (منفذ دوغارون) من الشاحنات والسيارات وتعطيل الحدود حتى إشعار آخر لدرء المخاطر المحتملة".

من جهته أعلن مدير عام مكتب إدارة الأزمات بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرقي البلاد)، محسن نجات، ان بناء على طلب حاكم ولاية هرات الأفغانية، عملية إرسال قوات الإغاثة والمعدات من المحافظة جارية على قدم وساق للمساعدة على إطفاء الحريق داخل أفغانستان .

وأشار نجات، الى عقد اجتماع للجنة إدارة الأزمات بمحافظة خراسان الرضوية في مدينة مشهد (مركز المحافظة) مباشرة بعد وقوع الانفجار واندلاع الحريق الواسع النطاق في منشأة الجمارك الحدودية بمنطقة "اسلام قلعة" في أفغانستان بالقرب من معبر دوغارون الحدودي شرقي محافظة خراسان الرضوية.

وتابع: انه تم بالفعل نشر قوات إغاثية وموجهة لادارة الأزمات، بمنطقة دوغارون الحدودية ومنشآتها الجمركية في مدينة تايباد.

وصرح مدير عام مكتب ادارة الأزمات بمحافظة خراسان الرضوية: ان بالإضافة إلى وجود 115 طائرة هليكوبتر للطوارئ وقوات من الأمن الداخلي الإيراني في منطقة الحادث، هناك 21 سيارة إسعاف وحافلتين و115 سيارة إسعاف للطوارئ وقوات جمعية الهلال الأحمر متواجدة حاليا على حدود دوغارون.

وأضاف: ان إرسال قوات الإنقاذ والإغاثة ورجال الإطفاء إلى موقع الانفجارات في الأراضي الأفغانية، إلى جانب آليات ومعدات متخصصة، يتم بحسب الحاجة للمساعدة في إخماد الحريق، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.

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