2021/02/13 | 18:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد تمكن قسم الشرطة المجتمعية التابع الى دائرة العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية من ايقاف محاولة ابتزاز الكتروني نفذها مبتز من بغداد لمرأة في محافظة الديوانية.وأوضح بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “المتهم طالب المرأة بدفع مبلغ 10 ملايين دينار، وهددها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي”.وأضاف، انه “استطاعت الشرطة المجتمعية …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديوانية.. إيقاف محاولة إبتزاز امرأة بمبلغ 10 ملايين دينار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديوانية.. إيقاف محاولة إبتزاز امرأة بمبلغ 10 ملايين دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).