زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب فوكوشيما اليابانية

2021/02/13 | 18:25 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وسائل اعلام يابانية، اليوم السبت، ان زلزالا بقوة 7.1 درجة ضرب مدينة فوكوشيما شمال العاصمة طوكيو.وبحسب وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فان الزلزال بلغت قوته المبدئية 7.1 درجة ووقع قبالة ساحل شرق اليابان، ومركز الزلزال كان قبالة ساحل منطقة فوكوشيما على عمق 60 كيلومترا.وأكدت، أنه لم يتم توجيه تحذير من …

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