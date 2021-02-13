2021/02/13 | 18:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اتهم تحالف الفتح، السبت، الاقليم بالضغط على الحكومة وبعض الجهات السياسية التي باعت ضمائرها لإرضاء كردستان من اجل الحصول على المزيد من اموال الوسط والجنوب، مبينا انها تتعامل مع العراق كعدو.

وقال النائب عن الفتح عدي عواد لـ/المعلومة/ ان “ادعاء الاقليم بانه يريد رواتب موظفيه في الموازنة خلال المفاوضات محض كذب وافتراء واضح”.

واضاف ان “الاقليم كل ما يهمه هو الحصول على اكبر قدر من الاموال والامتيازات من مخصصات الوسط والجنوب من خلال الضغط على الحكومة المركزية وبعض الجهات السياسية التي باعت ضمائرها من اجل الحفاظ على علاقتها مع الكرد”.

واوضح عواد ان “كردستان لم تتعامل مع العراق حتى كدولة جارة وانما كعد وتريد استغلال طاقاته بابشع صوره واستنزافه واخذ الاموال من الجنوب بطبق من ذهب”.انتهى 25و

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: جهات سياسية باعت ضمائرها لإعطاء اموال الجنوب بالموازنة الى كردستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: جهات سياسية باعت ضمائرها لإعطاء اموال الجنوب بالموازنة الى كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).