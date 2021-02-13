نائب: عقدة استحقاقات كردستان لاتزال قائمة وحسم الموازنة قد يمتد اسبوعين

2021/02/13 | 18:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الاقاليم النيابية النائب مضر الكروي، السبت، بان عقدة استحقاقات اقليم كردستان لاتزال قائمة حتى الان.

وقال الكروي لـوكالة /المعلومة/، ان”المفاوضات بين اللجان الحكومية واقليم كردستان لاتزال تراوح مكانها دون اي توافقات او روي مشتركة في ظل تباين الطروحات”، مؤكدا بان “الاشكاليات الاخرى الخاصة بالمحافظات او الوزارات في موازنة 2021 حلولها تلوح بالافق وهناك حسم للكثير منها”.

واضاف، ان “عقدة استحقاقات كردستان والالتزامات المتبادلة بينها وبين الحكومة الاتحادية لاتزال قائمة حتى الان وحسم الموازنة قد يستغرق أسبوعين”، مبينا أن “كل الاطراف تريد التوافق على بنود وابواب الموازنة قبل طرحها على التصويت وهذا سبب رئيس في تاخير الحسم حتى الان”.

وتجري اللجنة المالية النيابية سلسلة لقاءات واجتماعات منذ اسابيع لحسم مفردات وبنود موازنة 2021 التي تضم ابواب معقدة واشكاليات كبيرة خاصة مع اقليم كردستان.



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