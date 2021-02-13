رئيس مجلس النواب يؤكد ضرورة إكمال إنجاز المشاريع الحيوية المتلكئة بقطاع الاسكان

2021/02/13 | 18:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ضرورة إكمال إنجاز المشاريع الحيوية المتلكئة بقطاع الاسكان .وذكر بيان لمجلس النواب تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه" ان رئيس مجلس النواب التقى اليوم وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة نازنين محمد وسو.،و بحث معها خطط الوزارة للفترة المقبلة، و المشاريع التي تخص قطاع الإسكان والبلديات في البلاد".وأكد " الحلبوسي خلال اللقاء ضرورة إكمال إنجاز المشاريع الحيوية المتلكئة، ومنها مشاريع الجسور في المدن المحررة، ومشاريع الماء والصرف الصحي في عموم محافظات العراق، والتي لم تنجز طوال السنوات السابقة"./انتهى ح

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