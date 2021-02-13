المالية النيابيـة لـ/ نينا / : رئاسـة البرلمان هي من تحدد موعد جلسـة التصويـت على الموازنة بعد الاتفاق على حصـة الاقليـم

2021/02/13 | 18:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشفـت اللجنة المالية النيابية ، عن موعد جلسة التصويت النهائي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، مؤكدة استمرار التفاوض حول تحديد حصـة اقليم كردستان من الموازنة .وذكرت عضو اللجنة النائب اخلاص الدليمي ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا/ ، ان " توقيت تمرير مشروع قانون الموازنة العامة في جلسة التصويت امام البرلمان يتوقف على حسم حصة الاقليم خلال اجتماعات اليومين المقبلين وتثبيت صيغتها النهائية في اصل الموازنة ".واوضحت ان " الجزء الاكبر من تعديلات ومقترحات مشروع قانون الموازنة العامة 2021 اصبح محسومـا بالكامل وتمت صياغاتها النهائية ، باستثناء حصة الاقليم التي ستكون محور الاجتماعات الاخيرة ".واضافت ان " رئاسة مجلس النواب هي من تحدد موعد جلسة التصويت النهائي على مشروع قانون الموازنة العامة ، ولاتزال اجتماعات اعضاء اللجنة المالية النيابية مستمرة في دار الضيافة "، مبينة ان " اللجنة المالية عندما تنهي اجتماعاتها بالاتفاق على حصة الاقليم ، سيتم صياغة المسودة النهائيـة بتعديلاتها الاخيرة وتسلم الى رئاسـة البرلمان وتعرض على قادة الكتل السياسية ليتم تحديد موعد جلسة التصويت قريبـا "./انتهى5

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