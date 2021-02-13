2021/02/13 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: صالح لفته

تطلق من هنا وهناك وخصوصاً في مواقع

التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة

الانتخابات المقبلة وتوهين الناس من

المشاركة وتحديث بياناتهم في سجلات

الناخبين بحجج مختلفة كعدم جدوى

المشاركة وستر

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقاطعة الانتخابات ليست حلاً) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقاطعة الانتخابات ليست حلاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).