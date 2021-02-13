العتبة الحسينية تتكفل بتوسعة مركز القلب والتداخل القسطاري في النجف (صور)

2021/02/13 | 18:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، السبت،

عن مباشرة كوادرها في قسم المشاريع

الهندسية والفنية، بأعمال توسعة مركز

القلب والتداخل القسطاري التابع لدائرة

صحة محافظة النجف الاشرف.

وقال رئيس القسم حسين رضا مهد

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