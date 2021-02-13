2021/02/13 | 18:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعليم العالي تقرر استمرار الامتحانات الحضورية لطلبة الدراسات العليا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعليم العالي تقرر استمرار الامتحانات الحضورية لطلبة الدراسات العليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).