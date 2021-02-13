الصحة تكشف حقيقة طلب العراق مساعدة طبية من أمريكا ضد كورونا

2021/02/13 | 18:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، حقيقة طلب العراق مساعدة طبية من الولايات المتحدة الأميركية، لمواجهة فيروس كورونا.وقال الناطق باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “الأنباء التي تحدثت طلب العراق مساعدة طبية من الولايات المتحدة الأميركية، لمواجهة كورونا، غير صحيحة، وأنفيها نفيا رسميا”.ولفت إلى […]

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