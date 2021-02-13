السعودية تعلن احباط هجوم للمتمردين الحوثيين

2021/02/13 | 18:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – أعلنت السعودية السبت إحباط هجوم شنّه المتمردون الحوثيون في اليمن باتجاه أراضيها، بعد أيّام على قرار الولايات المتحدة شطب هذه الجماعة من لائحة المنظّمات الإرهابيّة.وصرّح تركي المالكي، المتحدث باسم قوات التحالف العسكري الذي تقوده الرياض، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعوديّة الرسميّة، أن “قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم […]

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