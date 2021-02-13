درس الأنشاء.. ومحنة تراجع التعليم

2021/02/13 | 19:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نعمه العبادي

يتذكر جيلنا ومن سبقنا، ان مادة اللغة

العربية تصبح من الصف الخامس الابتدائي

(وربما في أجيال سبقت من مرحلة أبكر)

مكونة من عدة أقسام، تتمثل في (المطالعة

والنصوص، القواعد، الانشاء، الخ

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