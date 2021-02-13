-الرئيس مادورو , هل انت مع العمال أم مع الرأسماليين؟- - طلال الربيعي

2021/02/13 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي في بيان مثير للاهتمام تم نشره على موقع Tribuna Popular في 30.01.2021 ، يشير المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفنزويلي (PCV) إلى بعض القضايا الحاسمة المتعلقة بالتوجه السياسي وموقف حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الديمقراطية الاشتراكية .



ادناه ترجمتي للبيان بالكامل, --------------انسجاما مع مبادئه واستقلاله الأيديولوجي والسياسي والتنظيمي، يلتزم الحزب الشيوعي الفنزويلي ......





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