المالية النيابية: مقترح قانون لتوزيع بدلات مالية عن مفردات البطاقة التموينية

2021/02/13 | 19:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

اعلنت اللجنة المالية النيابية، السبت، عن مقترح قانون لتوزيع بدلات نقدية عن مواد البطاقة التموينية، مبينة ان تكلفة شراء المواد فيها هدر كبير وبأسعار اغلى مما موجود في السوق.

وقالت عضو اللجنة المالية اخلاص الدليمي لـ/المعلومة/ ان “عملية استيراد مفردات البطاقة التموينية فيها هدر كبير بالأموال وبأسعار اغلى مما موجود بالسوق العراقية”.

واضافت ان “حصة الفرد الواحد من الطحين تستوردها الدولة ب 9 الاف دينار للشهر الواحد”، مبينة ان “الكمية التي تستورد لا يتجاوز سعرها في السوق العراقية 4 الاف دينار”.

واوضحت ان “هناك مقترح قانون لتحويل تلك المفردات الى بدلات نقدية وتسلم لمواطن تلك الاموال للقضاء على الفساد والهدر فيها”، مشيرة الى ان “المقترح لازال قيد الدراسة في اللجنة بالتعاون مع اللجان الاخرى”.انتهى25و

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