الاعلام التركي ينشر صورا لاعتقال دبلوماسي إيراني متورط بقتل أحد المعارضين – صور

2021/02/13 | 19:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر الاعلام التركي، صورًا للقبض على الدبلوماسي الايراني محمد رضا ناصر زاده، الذي تتهمه انقرة بالضلوع في عملية تصفية منشق إيراني.

ونشرت وكالة أنباء الأناضول صورا ملتقطة من كاميرات المراقبة في مطار إسطنبول، ويظهر فيها زادة وهو يحاول مغادرة تركيا برفقة شخص آخر، مستخدما جواز سفر دبلوماسي، إضافة الى لحظات اعتقاله من قبل الأمن التركي.

وكانت السلطات التركية قد اتهمت ناصر زادة بالتورط بقتل المعارض الايراني مسعود مولوي، وهو مدير قناة تلغرامية في تركيا، وتزوير وثائق لعلي اسفنجاني، مرتكب جريمة قتل مولوي، لتهريبه إلى إيران.

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