بالوثائق.. السفارة الأميركية ترد على طلب العراق المساعدة لتسهيل وصول لقاحات كورونا

2021/02/13 | 19:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-

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السفارة الأميركية ترد على طلب العراق المساعدة لتسهيل وصول لقاحات كورونا المركز الخبري الوطني.

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