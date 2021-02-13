“اجازة لخمسة أيام”.. مكافئة الارجنتيني رولون

2021/02/13 | 19:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

قررت ادارة نادي الديوانية، منح المهاجم الارجنتيني ماكسي رولون، اجازة لمدة خمسة ايام.

وقال مدرب فريق كرة الديوانية سمير كاظم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “المهاجم ماكسي رولون استطاع قيادة الفريق الى فوز طال انتظاره لفترة طويلة”.

واوضح ان “ادارة النادي منحت مبلغاً مالياً كمكافأة لجميع لاعبي الفريق، فضلاً عن منح الارجنتيني رولون اجازة لمدة خمسة ايام تكريماً لمجهوداته”.

وسجل رولون هدف مباراة فريقه الوحيد امام السماوة، اليوم السبت.



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