هل يزيد البيض من الوفاة بأمراض القلب

2021/02/13 | 19:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

كشفت دراسة حديثة العلاقة بين تناول البيض والإصابة بأمراض الأوعية الدموية وزيادة نسبة الوفيات وأمراض القلب.

واستند الباحثون في جامعة جيجيانغ في الصين إلى بيانات من دراسة تغذية واسعة النطاق اشترك فيها أكثر من 500 ألف إنسان، حسب الموقع الطبي الألماني “أبونيت”.

واكتشف الباحثون وجود علاقة بين استهلاك البيض وبين ارتفاع معدل الوفيات، فكلما ارتفعت نسبة الكولسترول المستهلك زادت نسبة الوفيات.



ويتسبب تناول نصف بيضة واحدة في زيادة معدل الوفاة بنسبة سبعة بالمائة.

وشملت الدراسة رجال ونساء ينتمون إلى ست ولايات صينية ومدينتين في الولايات المتحدة الأمريكية.



وتراوحت أعمارهم بين 50 و71 عاما.



وقدمت لهم استمارات تتضمن أسئلة حول نظامهم الغذائي.

وتوصل الباحثون إلى نتيجة مفادها وجود علاقة بين استهلاك البروتين وبدائل البيض بانخفاض معدل الوفيات.



فعندما يتم استبدال نصف بيضة بكمية مناسبة من بديل البيض أو البروتين، يكون معدل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب والأوعية الدموية أقل بنسبة ثلاثة بالمائة، بحسب ما نقل موقع “دوتشيه فيله”.



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