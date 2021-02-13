"الصحة" العراقية تنفي طلب مساعدة طبية من أمريكا لمواجهة "كورونا"

2021/02/13 | 19:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نفت وزارة الصحة العراقية، تقديم العراق طلب مساعدة طبية من أمريكا ضد فيروس كورونا.وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر في بيان اليوم السبت، إن "الحديث حول طلب العراق مساعدة طبية من أمريكا ضد كورونا، غير صحيح ونحن كوزارة الصحة ننفيه جملة …

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