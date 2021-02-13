2021/02/13 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد 13 زلزالاً خلال أسبوعين الأنواء: أمطار وثلوج بدءاً من الثلاثاء بغداد – فائز جواد رجحت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ، ان يكون طقس اليوم الاحد صحوا في المناطق كافة ، مشيرة الى الاجواء على موعد مع امطار وثلوج وانخفاض بدرجات الحرارة بدءا من يوم الثلاثاء المقبل.[…]

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