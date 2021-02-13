2021/02/13 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الديوانية تحقّق المطلوب والتعادل يحسم المواجهات بالممتاز بغداد- ساري تحسين حقق فريق الديوانية بكرة القدم، الفوز امس السبت على فريق السماوة، بهدف من دون رد في باكورة مواجهات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز.وسجل هدف اللقاء الوحيد من الديوانية المحترف الارجنتيني ماكسي رولون بالدقيقة 86 ليحقق العلامة الكاملة لفريقه.وضمن نتائج […]

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