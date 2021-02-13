2021/02/13 | 20:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل بأجواء مغايرة تحتفل بعيد الحب محال الهدايا تستعرض معروضاتها وتستقطب زبائنها بعروض مغرية الموصل – سامر الياس سعيد بدات مدينةالموصل مبكرا الاستعداد لعيد الحب من قبل سعي محلات الهدايا والزينة في استقطاب زبائنهم بعروض مغرية حول اهم الهدايا التي تقدم في هذا اليوم الذي يوافق الرابع عشر من (فبراير) من كل عام لكي تواكب […]

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