الحلبوسي وكمبش يؤكدان على اهمية محاربة الأفكار المتطرفة

2021/02/13 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم السبت، مع رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش أهمية المضي بإعادة إعمار وتأهيل المساجد المدمَّرة في المناطق التي شهدت عمليات إرهابية، اضافة الى ضرورة محاربة الأفكار المتطرفة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم السبت، رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث أهمية المضي بإعادة إعمار وتأهيل المساجد المدمَّرة في المناطق التي شهدت عمليات إرهابية، كما أكد على ضرورة محاربة الأفكار المتطرفة والوقوف بوجه الغلو والانحرافات الفكرية بمختلف أوجهها من خلال المؤسسات الدينية”.

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