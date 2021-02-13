الفتح: معلومات استخبارية تؤكد نية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار

2021/02/13 | 20:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، ان هناك معلومات استخبارية مؤكدة أن الجيش التركي لديه نية الهجوم على جبل سنجار.

وقال العامري في بيان صحفي، ان “هناك معلومات استخبارية مؤكدة أن الجيش التركي لديه نية الهجوم على جبل سنجار”، داعيا الحكومة التركية، الى “الكف عن هذه الممارسات العدائية التي لا تخدم مصالح البلدين بل ستؤثر تاثيراً بالغاً على هذه العلاقات الدولية”.

واضاف العامري، “كنا نتوقع من الحكومة التركية الانسحاب من الأراضي العراقية بشكل كامل سواءً من بعشيقة أو من الشريط الحدودي الذي احتلته مؤخراً، لا أن تقوم بالمزيد من الاحتلال”، مطالبا الحكومة العراقية أن “تتخذ كل الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على الأراضي العراقية والقوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي، والأجهزة الأمنية قادرة بعون الله على الدفاع والذود عن تراب الوطن المقدس”.

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