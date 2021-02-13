2021/02/13 | 20:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم السبت، فرض غرامة قدرها 25 ألف دينار على كل من لا يرتدي الكمامة.وقال الناطق باسم الوزارة، سيف البدر، في بيان مقتضب، أن وزارته أعلنت “فرض غرامة قدرها 25 ألف دينار على كل من لا يرتدي الكمامة”.وفي وقت سابق من اليوم، قررت اللجنة العليا للصحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن فرض غرامة قدرها 25 ألف دينار على كل من لا يرتدي الكمامة المركز الخبري الوطني.

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