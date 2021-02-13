صحفيو كربلاء يختارون حسين الشمري رئيسا لهم

2021/02/13 | 20:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في جو ديمقراطي شفاف جرت في محافظة كربلاء اليوم السبت، انتخابات رئاسة فرع نقابة الصحفيين في المحافظة وهيئتها الادارية الجديدة، بحضور نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، ومحافظ كربلاء نصيف الخطابي، اللذان القيا كلمتين منفصلتين بهذه المناسبة وحشد كبير من الاسرة الصحفية في المحافظة.

حيث اختارت الاسرة الصحفية حسين عبد الامير العليان الشمري رئيسا، وعضوية ماجد الخياط، وضياء الموسوي، وطارق الطرفي، ووسن البلداوي، والاحتياط فارس كريم اركان فاضل.

وأعرب الشمري في تصريح خاص لـ PUKmedia " عن شكره لكل زملائه الصحفيين الذين منحوه الثقة، وحملوه امانة قيادة فرع النقابة في كربلاء، اسعى بان اكون جديرا في تلبية حقوقهم وطموحاتهم، ولدينا برنامج انتخابي بالتعاون مع الهيئة الادارية الجديدة "ان تتحقق"، فاعتقد ان الاسرة الصحفية في المحافظة ستكون في اعلى المراتب.

فيما قال عضو الهيئة الجديدة الدكتور ماجد الخياط، انه فرح بهذا التكليف والمسؤولية، سنعمل لتحقيق برنامجنا الخاص الذي خططنا له مسبقا , حيث سندعم الكلمة الحرة، واستقلالية الصحافة، ونحافظ على هيبتها، اضافة الى الحقوق المدنية للصحفيين، حيث تكفل لهم العيش الكريم، اتمنى ان نفي بوعودنا ونحققها على ارض الواقع، ونحقق طموحات الصحفيين الشباب بإيجاد فرص عمل لهم في المؤسسات الإعلامية .

فيما أكدت عضو الهيئة الادارية وسن البلداوي، انها ستعمل على الدفاع عن حقوق المراة بشكل عام، والمرأة الصحفية بشكل خاص .

الى ذلك قال ضياء الموسوي، هذه الانتخابات عبرت بشكل واضح ان الاسرة الصحفية خير ما يقتدى بها، حيث ضربت مثال اعلى في الايثار والمحبة والترابط فيما بينها.

فيما اشاد طارق الطرفي بنزاهة الانتخابات التي سادتها الروح الاخوية بين المرشحين، متمنيا تحقيق المشاريع والبرامج التي وضعناها مسبقا للنهوض بواقع الصحافة الكربلائية.

PUKmedia / جميل زنگنة / كربلاء

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