العامري يكشف عن معلومات تؤكد نية تركيا بالهجوم على جبل سنجار

2021/02/13 | 20:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

كشف رئيس تحالف الفتح هادي العامري، السبت، عن معلومات تؤكد نية الجيش التركي الهجوم على جبل سنجار.

و قال العامري في بيان تلقته /المعلومة/، ان “هناك معلومات استخبارية مؤكدة تفيد بأن الجيش التركي لديه نية الهجوم على جبل سنجار، لذا على الحكومة التركية الكف عن هذه الممارسات العدائية التي لا تخدم مصالح البلدين بل ستؤثر تاثيراً بالغاً على هذه العلاقات الدولية”.

واضاف: “كنا نتوقع من الحكومة التركية الانسحاب من الأراضي العراقية بشكل كامل سواءً من بعشيقة أو من الشريط الحدودي الذي احتلته مؤخراً، لا أن تقوم بالمزيد من الاحتلال”، مطالبا الحكومة العراقية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لردع أي عدوان على الأراضي العراقية والقوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي”.

واكد رئيس تحالف الفتح، إن “الأجهزة الأمنية قادرة بعون الله على الدفاع والذود عن تراب الوطن المقدس”.



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