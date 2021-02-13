الصدر يعلق بشأن زيارة بابا الفاتيكان الى العراق

2021/02/13 | 20:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني رد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، على “معارضين”، لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس، إلى العراق، المقرر إجراؤها في (5-8 آذار المقبل).وقال الصدر، عبر تغريدة على منصة تويتر، وتابعها “المركز الخبري الوطني”، “وصلني أن هناك بعض المعارضين لزيارة (البابا) إلى عراقنا الحبيب؛ فأقول: إن الانفتاح على الأديان أمر مستحسن وزيارته […]

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