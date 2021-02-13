الحلبوسي يؤكد لرئيس ديوان الوقف السني ضرورة محاربة الأفكار المتطرفة

2021/02/13 | 20:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، على ضرورة محاربة الأفكار المتطرفة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس البرلمان، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الحلبوسي، استقبل رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش”، لافتاً إلى ان “اللقاء بحث أهمية المضي بإعادة إعمار وتأهيل المساجد المدمَّرة في المناطق التي شهدت عمليات […]

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