2021/02/13 | 20:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركزي الخبري الوطني انتُخب المحامي والحقوقي البريطاني البارز، كريم أحمد خان، مدعياً عاماً جديداً للمحكمة الجنائية الدولية، خلفاً للقاضية الغامبية فاتو بنسودا التي فرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عقوبات بحقها.ويقود خان (50 عاما) حالياً، تحقيقاً للأمم المتحدة حول الفظائع التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي في العراق.ويقول مراسل بي بي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المعني بالتحقيق في جرائم داعش بالعراق..



من هو كريم خان؟ المركز الخبري الوطني.

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