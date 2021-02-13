مجلس الخدمة الاتحادي يكشف عن إعادة هيكلة المؤسسات

2021/02/13 | 20:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

كشف مجلس الخدمة الاتحادي، السبت، عن إجراءات لإعادة هيكلة المؤسسات.

وقال رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي في تصريح تابعته /المعلومة/، إن “واحدا من أهم مجالات الاصلاح الاقتصادي هو إعادة هيكلة المؤسسات وبما ينسجم مع استراتيجية المشروع الاقتصادي”.

وأكد أن “المجلس يعمل حاليا وبشكل جدي وبالتنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والمحافظات على اعادة الهيكلة والترشيق لها وبما ينسجم مع أهداف كل واحدة منها استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2020”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وخلال اجتماعه باللجنة المالية النيابية لمناقشة التعديلات على الموازنة العامة لعام 2021 قد أكد على تفعيل دور مجلس الخدمة الاتحادي في مسار الاصلاح الاقتصادي.



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