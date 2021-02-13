احتراق غير مسبوق لصهاريج محملة بالوقود في أفغانستان على الحدود الإيرانية

2021/02/13 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كابول-(أ ف ب) – اشتعلت عشرات الصهاريج المحملة بالوقود بعد ظهر السبت في أفغانستان عند أحد أهم المعابر الحدودية مع إيران، وفق ما ذكر مسؤولون.وقال يونس قاضي زادة رئيس غرفة تجارة ولاية هرات، حيث مركز إسلام قلعة الحدودي “كان يوجد ما بين 200 و 300 شاحنة صهريج غاز وبنزين (مركونة) وتمكنا من إنقاذ […]

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